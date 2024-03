A declaração inusitada de Ana Maria Braga sobre maconha

A apresentadora Ana Maria Braga fez um comentário inusitado sobre maconha durante participação ao vivo na GloboNews. Ao lado de Guga Chacra, comentarista de política internacional em Nova York, a titular do programa Mais Você — que passa férias nos Estados Unidos — reclamou do cheio da droga que preenche as ruas da cidade americana. “Eu viajei pela Costa Oeste e vim para a Costa Leste e o único cheiro que senti de lá até aqui foi de maconha. É um cheiro que comanda, você fica até meio tonto. Eu não me sinto bem com maconha. Não sou consumidora. Fumei muitos anos”, brincou ela no programa GloboNews Mais, apresentado por Julia Dualibi.

De férias pelos EUA, @ANAMARIABRAGA visitou a redação da GloboNews em Nova York e participou do debate no #GloboNewsMais, com @gugachacra e @juliaduailibi, sobre o porte de maconha para uso pessoal. "Eu viajei pela Costa Oeste e vim para a Costa Leste e o único cheiro que senti… pic.twitter.com/eYcsAqxYGR — GloboNews (@GloboNews) March 6, 2024

