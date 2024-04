A cena de ‘Game of Thrones’ que traumatizou atriz para sempre

Hannah Waddingham, atriz que deu vida à personagem Septa Unella em Game of Thrones, relembrou uma experiência ‘horrível’ que passou durante as gravações da série da HBO, que a deixou com traumas permanentes. Em entrevista recente ao The Late Show com Stephen Colbert, a atriz revelou que a cena em que sua personagem é torturada por Cersei Lannister (Lena Headey) lhe rendeu uma “claustrofobia crônica”.

Durante o relato, Hannah explicou que sofreu um “afogamento simulado” por 10 horas para filmar a tortura, e que não tinha permissão para afrouxar uma alça colocada ao redor do seu pescoço pois seria “muito óbvio” para o público que o instrumento estava solto. Na cena final, ela aparece atada a uma mesa enquanto Cersei joga vinho repetidamente em seu rosto. “Eu estava amarrada a uma mesa com todas essas tiras de couro e não conseguia levantar a cabeça”, relatou ela, completando que também não conseguia falar. “A Montanha [personagem de Gregor Clegane] colocou a mão sobre a minha boca enquanto eu gritava e eu tinha marcas de arranhões por toda parte, como se tivesse sido atacada”, descreveu ela, citando o colega de cena. Apesar da experiência desagradável, nada disso importava em Game of Thrones, já que ela “só queria dar o seu melhor”.

Essa, inclusive, não é a primeira vez que Hannah fala sobre a cena. Em entrevista anterior ao Collider, ela descrevera que não fora a única a sofrer para entregar a performance nas telas. “Lena ficou desconfortável em derramar líquido na minha cara por tanto tempo, e eu fiquei fora de mim”, disse ela, citando a intérprete de Cersei Lennister. “Mas nesses momentos você tem que pensar: você entrega a cena e segue em frente ou você se acovarda e diz: ‘Não, não foi para isso que eu me candidatei, e blá, blá, blá?”.