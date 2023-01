A bomba que Gloria Perez reserva a Cassia Kis em ‘Travessia’

Giro VEJA - sexta, 20 de janeiro

O encontro do presidente com militares e a capa de VEJA desta semana sobre as mensagens trocadas pelas forças de segurança antes dos ataques são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se hoje com os comandantes do Exército, Júlio César de Arruda; da Marinha, Marcos Sampaio Olsen; e da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno, num esforço para apaziguar a crise do novo governo com as Forças Armadas após os atos golpistas de 8 de janeiro. Na reunião, segundo informou o Radar, o presidente indicou o desejo de "olhar para a frente". A sinalização vem se somar à repercussão das manifestações que resultaram na depredação dos prédios dos Três Poderes