A bizarra jornada de redenção de Ramiro, o peão gay de ‘Terra e Paixão’

Terra e Paixão chega ao fim nesta sexta-feira, 19, com um desfecho feliz para Ramiro (Amaury Lorenzo), vilão que ganhou uma jornada de redenção e vai terminar como herói — regenerado graças ao amor de Kelvin (Diego Martins). Na novela das 9 da Globo, o personagem começou como o capanga cruel de Antônio La Selva, matou o marido de Aline (Barbara Reis) a sangue-frio, assassinou outras duas pessoas, sequestrou o filho pequeno da protagonista, depois sequestrou a própria mocinha — tudo a mando do fazendeiro ambicioso que queria tomar as terras da jovem inimiga. Conforme a relação de Ramiro e Kelvin foi se aflorando, o peão começou a amolecer seu coração, passou a fazer terapia para tratar crises de pânico e também a questionar seu próprio lugar no mundo.

No último episódio da trama escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes, Caio (galã vivido por Cauã Reymond) vai perder o posto de salvador da pátria para Ramiro, que se redimirá de vez ao matar Antônio para livrar a vida da mocinha em perigo, Aline, e de Kelvin. Por causa de seu currículo repleto de crimes e o flagrante do assassinato do La Selva, Marino (Leandro Lima) prenderá o rústico, que passará um tempo na cadeia para pagar por seus crimes. Entretanto, Carrasco sabe como regenerar seus vilões como ninguém. Em Amor à Vida (2013), Félix (Mateus Solano) conquistou um final feliz com um amor e ao lado do pai que sempre o rejeitara — mesmo tendo começado a história jogando um bebê literalmente no lixo. No caso de Terra e Paixão, o assassino Ramiro terá a sorte de sair da prisão e se casar com Kelvin, que se vestirá de noiva e tudo.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial