A atitude polêmica de Bruno de Luca após atropelamento de Kayky Brito

O atropelamento do ator Kayky Brito no Rio de Janeiro ganhou um novo episódio neste fim de semana, após a Record divulgar novas imagens de câmeras de segurança do quiosque na Barra da Tijuca onde o artista bebia com o amigo e apresentador Bruno de Luca. As gravações mostram que De Luca teve uma atitude polêmica após o acidente que deixou o irmão de Sthefany Brito em coma. Na madrugada de sábado, 2 de setembro, Kayky Brito atravessou a rua do quiosque para ir até o carro de Bruno de Luca que estava estacionado em frente ao local. O ator tentou voltar correndo para o estabelecimento quando um carro de aplicativo o atingiu em cheio.

Pelas imagens, ao perceber que alguém tinha sido atropelado, Bruno ficou desesperado, mas não foi ver o que aconteceu. Ele, então, se dirigiu até seu carro, voltou para o quiosque e depois desapareceu pelos fundos do estabelecimento. Testemunhas alegam que o apresentador tinha consciência de que Brito fora atingido — contradizendo a versão dada por Bruno à polícia nos dias seguintes, quando alegou não ter percebido que a vítima era o amigo, de quem teria se despedido momentos antes. No dia seguinte ao acidente, o apresentador viajou do Rio de Janeiro para São Paulo para ir ao festival de música The Town. Segundo ele, só ficou sabendo do atropelamento ao tentar falar com Kayky durante o evento, retornando ao Rio em seguida.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: testemunha afirma que avisou Bruno de Luca do atropelamento de Kayky Brito ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/wzmXT6Dw15 pic.twitter.com/yhHaLQP47x — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) September 10, 2023

