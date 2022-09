A alfinetada do apresentador do Emmy na Netflix

Apresentador do Emmy 2022, Kenan Thompson fez o tradicional monólogo de abertura da premiação com alfinetadas para todos os lados — como deve ser. A toda poderosa Netflix foi um alvo fácil. Ao mencionar o sucesso coreano Round 6, Thompson falou que a série da plataforma de streaming acompanha um grupo de adultos que entra num jogo mortal porque estão endividados e precisam de dinheiro urgente. “Em breve quem estará neste jogo será a própria Netflix”, disse o comediante. A piada diz respeito ao momento de crise pelo qual a plataforma passa, com uma queda vertiginosa de assinantes no último ano. No mesmo discurso, ele elogiou a nobreza dos envolvidos na série Abbott Elementary, que fizeram doações para escolas públicas — universo que é tema da trama de comédia. “Eu por exemplo vou doar todo meu cachê dessa premiação para alguém necessitado também, no caso a Netflix”.

Em outro bom momento, o comediante elogiou a estrela de Euphoria, Zendaya. Quando avistou a atriz, ele brincou que agora ela não poderá mais namorar Leonardo DiCaprio. A idade limite para fisgar o galã é de 25 anos, e em 1º de setembro, Zendaya completou 26 anos.