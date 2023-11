7 ótimas produções que exaltam o ‘black joy’, a alegria negra em tela

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, comemorado nesta segunda-feira, 20 de novembro, VEJA separou sete ótimas produções que partem da premissa batizada de black joy — felicidade preta, em tradução direta. O movimento conta histórias protagonizadas por pessoas negras sem abordar constantemente e unicamente o estereótipo do sofrimento advindo do racismo. Confira a seguir opções:

Eu, a Patroa e as Crianças

Onde assistir: Star+

Sitcom já clássica do início dos anos 2000, a série acompanha o dia a dia de Michael Kyle (Damon Wayans), sua esposa Janet (Tisha Campbell-Martin) e seus três filhos. Ele é um empresário bem-sucedido e a família mora em uma casa grande de classe-média, onde acontecem diversas situações cômicas, já que o primogênito não é o maior exemplo de esperteza, a filha do meio só quer saber de garotos e a caçula é adorável e desobediente.

Homem-Aranha no Aranhaverso

Onde assistir: Prime Video e Disney+

Em um universo em que Peter Parker é morto de forma covarde, o jovem negro Miles Morales é picado também por uma aranha misteriosa e assume a dura responsabilidade de ser o Homem-Aranha. Porém, um experimento do vilão Rei do Crime abre brechas para os multiversos, atraindo outras versões do super-herói para a cidade de Nova York. Divertido e criativo, o filme vencedor do Oscar ganhou uma continuação neste ano, Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, disponível na HBO Max.

Um Ano Inesquecível – Outono

Onde assistir: Prime Video

Dirigido por Lázaro Ramos, o musical conta a história de uma jovem que odeia música até conhecer um artista de rua encantador. Um coming-of-age delicado sobre relações familiares e a vontade de crescer na vida.

Insecure

Onde assistir: HBO Max e Netflix

Na série de humor ácido, Issa (Issa Rae) e sua melhor amiga enfrentam os dilemas da vida adulta, como a indecisão sobre sossegar e casar ou continuar solteira, e a incerteza sobre os rumos de suas carreiras.

A Fotografia

Onde assistir: disponível para aluguel em AppleTV+, Google Play e Prime Video

Após perder a mãe, Mae Morton (Issa Rae) fica arrasada ao perceber que não teve tempo de perguntar muitas coisas à genitora. Quando ela encontra uma antiga fotografia, decide investigar o passado da mãe que era fotógrafa e acaba cruzando o caminho de um charmoso jornalista que quer fazer o obituário da artista.

Rye Lane – Um Amor Inesperado

Onde assistir: Star+

Nesta comédia romântica inglesa afiada, dois jovens que tiveram seus corações partidos iniciam um romance cômico e desafiador, enquanto caminham pelas ruas de Londres em cenários vibrantes e pouco conhecidos dos turistas.

Cinderella

Onde assistir: Disney+

Neste filme histórico de 1997, a clássica princesa dos contos de fadas é vivida pela cantora negra Brandy. O elenco majoritariamente preto conta ainda com Whitney Houston na pele da Fada Madrinha.

