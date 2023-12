5 séries para entrar em 2024 de forma otimista

Com a chegada de um novo ano e a vontade de recomeçar, surge a necessidade de revigorar as energias. Aqueles que não terão a oportunidade de viajar no Réveillon para pular as famigeradas sete ondinhas podem maratonar, do conforto de casa, algumas tramas repletas de otimismo, enquanto traçam metas para 2024. Confira 5 séries que renovam o espírito e instigam o desejo de se tonar uma melhor versão de si mesmo:

Unbreakable Kimmy Schmidt

Onde assistir: Netflix

Sequestrada quando uma criança por um religioso fanático que a aprisionou em um bunker anti-apocalíptico durante toda sua infância e adolescência, Kimmy (Ellie Kemper) consegue ser libertada aos 29 anos e se muda para Nova York para começar uma vida. Apesar do passado sombrio, a jovem adulta carrega em si um otimismo invejável para lidar com as adversidades da vida e melhorar o mundo cinzento que a rodeia. Com ótimo timing cômico e piadas sagazes, a série tem quatro temporadas disponíveis na Netflix.

Modern Family

Onde assistir: Star+

Poucas séries têm tantos personagens tão bem desenvolvidos individualmente como Modern Family, que angariou dezenas prêmios Emmy ao longo de onze temporadas impecáveis. Em episódios curtos com menos de 30 minutos cada, a trama acompanha o cotidiano caótico e cômico da peculiar família Prichett. O patriarca, Jay (Ed O’Neill), é casado com a colombiana Glória (Sofia Vergara), que tem a mesma idade de sua primogênita, Claire (Julie Bowen), irmã de Mitchel (Jesse Tyler Ferguson), que é casado com Cam (Eric Stonestreet). Juntam-se à equação Phill (Ty Burrell), marido de Claire, e os filhos dos três casais, que vão crescendo com o tempo. As confusões que o clã se envolve são tão hilárias que é impossível terminar um episódio sem ter um sorriso no rosto.

Miracle Workers

Onde assistir: HBO Max

Pérola escondida no catálogo da HBO Max, Miracle Workers mostra a vida de anjos que trabalham no Céu, tentando atender as preces de seres humanos na Terra, enquanto um Deus aloprado, interpretado por Steve Buscemi, não está ligando muito para a humanidade. Com muita vontade de tornar o mundo um lugar melhor, Eliza (Geraldine Viswanathan) tenta convencer Craig (Daniel Radcliffe) a burlar a burocracia do lugar para assumir missões grandiosas e impossíveis. A produção tem quatro temporadas antológicas e mostra como a vontade de ajudar vai além deste plano.

Fortuna

Onde assistir: Apple TV+

Divorciada de um gênio da tecnologia com quem esteve casada por vinte anos, a bilionária Molly Novak (Maya Rudolph) tenta descobrir um novo propósito para sua própria vida — que até então era só fútil — ao trabalhar em sua fundação de caridade. Enquanto a série satiriza os ricaços sem noção nenhuma de luta de classes, a jornada de autoconhecimento da protagonista até serve de inspiração financeira e sobre como, às vezes, é preciso se desprender do cotidiano para ver a vida de uma forma mais profunda.

Ted Lasso

Onde assistir: Apple TV+

Quem está acostumado com séries que aquecem o coração já deve ter conhecido o gentil Ted (Jason Sudeikis), um treinador de futebol americano dos Estados Unidos que é contratado para comandar um time de futebol — o convencional — na Inglaterra. Com o menor domínio das regras do novo esporte, o protagonista aposta na gentileza e no autoconhecimento para levar o AFC Richmond até a vitória. Ou pelo menos melhorar a autoestima dos seus jogadores no processo. Apesar de uma chefe, colegas e jornalistas tentando derrubar Ted, o mesmo sempre retribui tudo que recebe com a leveza que suas lições de vida de um caipira do Texas pode oferecer.

