5 séries novas e ideais para ver durante o feriado de Páscoa

Com a chegada da Páscoa no final de semana e a oportunidade de aproveitar o tempo livre para conferir séries que acabaram de chegar ao streaming, VEJA separou cinco produções imperdíveis que vão do drama à ação. Confira a lista:

O Problema dos 3 Corpos

Onde assistir: Netflix

Vertido em novo fenômeno da Netflix, O Problema dos Três Corpos tem arrematado assinantes da plataforma com uma trama complexa e desafiadora até mesmo para os experientes amantes de ficção científica. A história começa em 1966, no auge do fervor destrutivo da Revolução Cultural na China comunista, quando a astrofísica Ye Wenjie (Zine Tseng) vê seu pai, um professor da mesma área, ser espancado até a morte por jovens revolucionários e críticos às teorias de Albert Einstein. Depois, a jovem é recrutada para um projeto secreto de contato com forças extraterrestres e, ao conseguir falar com uma raça inteligente chamada San Ti e tomada pela descrença na humanidade, ela toma a decisão drástica de pedir para que os ETs venham dominar a Terra — e isso afeta a sociedade quase sessenta anos depois.

Último Ato

Onde assistir: Apple TV+

Na noite de 14 de abril de 1865, cinco dias após o fim da Guerra de Secessão, o então vitorioso presidente americano Abraham Lincoln (1809-1865) e sua esposa, Mary, assistiam à peça Our American Cousin. Pouco depois das 22 horas, enquanto a plateia ria em coro, o ator John Wilkes Booth (1838-1865) — que não estava no elenco — se posicionou atrás da cortina do camarote e desferiu um tiro na nuca de Lincoln. Após o atentado, bradou frases como “liberdade para o sul” e “assim sempre aos tiranos”, fugindo do local em seguida. Gravemente ferido, Lincoln morreu poucas horas depois, e iniciou-se uma caçada a seu assas­sino. A corrida para capturar Booth e todos que participaram do plano conspiratório é apresentada na afiada Último Ato, série da Apple TV+ inspirada no livro A Caçada ao Assas­sino de Lincoln: 12 Dias que Abalaram os EUA (Record), do historiador James L. Swanson.

Magnatas do Crime

Onde assistir: Netflix

Criação do diretor inglês Guy Ritchie, a série em oito episódios tem todos os elementos típicos do cineasta: adrenalina, crimes, reviravoltas, violência e o humor ácido inglês elevado à décima potência. No centro da história, Eddie (Theo James), proveniente de uma família aristocrática inglesa, é educado, ponderado e inteligente — o total oposto de seu irmão mais velho, o inconsequente Freddy (Daniel Ings). Mesmo assim, todos se chocam ao descobrir, quando o pai morre, que o caçula será o novo administrador da herança em vez do primogênito. Eddie, então, não conseguirá manter a classe por muito tempo: logo o rapaz se vê enrolado nas tramoias do irmão e também do pai, que manteve as terras do clã lucrativas graças ao arrendamento de parte do terreno para traficantes de maconha.

Expatriadas

Onde assistir: Prime Video

À noite e em um mercado de rua barulhento em Hong Kong, Margaret (Nicole Kidman) confia Mercy (Ji-young Yoo), americana de origem coreana, em olhar dois de seus três filhos. O caçula, porém, se perde na multidão, inciando uma jornada dolorosa da mãe para encontrar o menino. A série do Prime Video segue o drama da protagonista, mas também acompanha os dias e os conflitos que perseguem Mercy e Hillary (Sarayu Hao), vizinha e amiga de Margaret depois da tragédia.

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão

Onde assistir: Disney+ e Star+

Baseado no livro best-seller de James Clavell, a série acompanha o choque cultural entre o inglês John Blackthorne (Cosmo Jarvis) e o japonês Lord Toranaga (Hiroyuki Sanada) em uma disputa por poder durante o período feudal do Japão no século XVII.

