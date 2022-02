5 clássicos essenciais de Almodóvar que acabam de chegar à Netflix

Aos 72 anos de idade, Pedro Almodóvar continua ativo e prolífico, aumentando seu já longo e elogiado currículo de filmes. O espanhol deixou sua marca na história do cinema ao conduzir filmes de criatividade ímpar, com uma estética peculiar de cores fortes e dramas centrados em minorias, especialmente mulheres, travestis e homossexuais. No próximo dia 18, chega ao Brasil o novo longa que leva sua assinatura, Mães Paralelas, outra parceria com Penélope Cruz que conquistou uma indicação ao Oscar deste ano pelo papel. A produção chega direto na Netflix, numa parceria da plataforma com a produtora de Almodóvar. Como “esquenta”, o canal adicionou nesta semana onze clássicos do diretor ao seu catálogo. VEJA selecionou cinco filmes essenciais do cineasta que estão nessa leva. Confira:

A Lei do Desejo (1987)

Um dos filmes mais sensuais do diretor – e um dos mais controversos, por sua temática homoafetiva em plena década de 1980 –, A Lei do Desejo apresenta um triângulo amoroso de um cineasta e seu namorado com um fã obsessivo e perigoso, este último vivido por Antonio Banderas. A produção, aliás, conta ainda com uma quantidade generosa de cenas de nudez do ator, então com 20 e poucos anos.

Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (1988)

Protagonizado por uma das musas de Almodóvar, a atriz Carmen Maura, a tragicomédia se passa basicamente dentro de um apartamento onde um estranho grupo de pessoas vai de uma aparente simples mentira, envolvendo uma gravidez e um caso extraconjugal, até a conexão de uma delas com um terrorista xiita.

Continua após a publicidade

Kika (1993)

Filme que melhor representa a veia sarcástica de tom surrealista, ou melhor, rocambolesca, do cineasta, Kika mistura diversos personagens desconexos para contar a história de uma esteticista que se envolve com um fotógrafo e o padrasto dele.

Má Educação (2004)

Protagonizado por Gael Garcia Bernal em papéis diferentes, entre eles um travesti, o filme segue a história de um jovem que busca vingança contra um padre que o traumatizou em um internato religioso.

Volver (2006)

Uma das muitas parcerias do diretor com Penélope Cruz, outra musa de sua carreira, o filme acompanha um grupo de mulheres vizinhas lidando com problemas do presente e do passado. Entre eles, o corpo de um marido no freezer.