3 minisséries imperdíveis para assistir na HBO Max

O hábito de maratonar séries tornou-se um vício incontestável – mas que apresenta desafios. Um deles é escolher tramas que não frustrem o espectador diante de tantos episódios e temporadas sem fim. Nesses momentos, as minisséries são ótimas pedidas: em uma só sentada, é possível devorar enredos bem amarrados e viciantes com começo, meio e fim delineados em poucos episódios. Outra questão é separar o joio do trigo em meio às opções dos serviços de streaming – como, por exemplo, a HBO Max, lançada no país meses atrás e cujo catálogo é um manancial que vale explorar com lupa. Pensando nisso, VEJA selecionou três produções dramáticas presentes no catálogo da plataforma que rendem uma boa maratona expressa:

It’s a Sin

Na Londres dos anos 1981 a 1991, um grupo de jovens gays navega pela vida enquanto a epidemia de Aids começa a assombrar, sorrateira, a comunidade — que também sofre com a homofobia escancarada do período. Ao longo de cinco episódios, Ritchie Tozer (Olly Alexander, vocalista da banda indie Years & Years), Jill (Lydia West), Roscoe (Omari Douglas), Ash (Nathaniel Curtis) e Colin (Callum Scott Howells) se apoiam uns aos outros, enquanto vivem descobertas amorosas e de identidade, sempre sob a sombra da doença que a tantos matava naquele seu início. It’s a Sin (2021) é um trabalho do produtor e roteirista Russell T Davies, que atuou em projetos de TV notáveis, como as aclamadas Doctor Who e Queer As Folk.

The Night Of

Em uma noite novaiorquina, o taxista paquistanês-americano Nasir Khan (Riz Ahmed) conhece uma jovem do Upper West Side, Andrea Cornish (Sofia Preto D’Elia), com quem festeja noite adentro com drogas e bebidas. Na manhã seguinte, Nasir encontra Andrea morta a facadas — e, apesar de não se lembrar do que aconteceu, é acusado de assassinar a recém conhecida. O rapaz será então defendido pelo advogado Jack Stone, interpretado por John Turturro. Com um roteiro que equilibra diversas pontas enigmáticas, The Night Of (2016) angariou treze indicações ao Emmy em seu ano de lançamento, sendo vitoriosa em cinco delas. Riz Ahmed foi o premiado na categoria de melhor ator em minissérie ou telefilme.

Years and Years

Também uma criação do britânico Russell T Davies, Years and Years (2019) acompanha a família Lyon, que, em mundo não muito diferente ou distante no tempo do nosso, é afogada pelo caos da cultura tóxica das redes sociais e da radicalização populista de extrema-direita. Em seis episódios, a minissérie oferece um vislumbre do futuro para falar de questões perturbadoras do presente, e imaginar o ponto melancólico a que a humanidade pode chegar se não enfrentar esses males a tempo. Destaque para Emma Thompson como Vivienne Rook, guru histriônica da TV que se torna uma controversa figura política – que, claro, remete a Donald Trump e Boris Johnson.