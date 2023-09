Lula puxa briga com todo mundo

Lula parece que resolveu puxar briga com todo mundo.

O presidente descartou gênero e cor como critérios para a escolha do novo ministro do Supremo. Todo mundo já sabia disso, mas o presidente fez questão de avisar em alto e bom som que, depois do tapa na cara da esquerda que foi a indicação de Zanin, vem aí um tapa na cara de negros e mulheres.

O governo quer pagar os precatórios nos quais Bolsonaro e Guedes deram calote em 2021. Diz que o calote foi uma “pedalada”. Foi mesmo, e pagar é a coisa certa a fazer. Só que o governo quer fazer isso com dinheiro por fora do arcabouço fiscal que ele mesmo aprovou no Congresso há apenas um mês.

Ou seja, Lula quer desfazer uma pedalada com outra pedalada. Puxou briga com conservadores de verdade (de direita, mas não bolsonaristas), liberais de verdade (não de direita, mas de centro) e com o mercado em geral (nem de direita nem de esquerda nem de centro, muito antes pelo contrário).

De acordo com Malu Gaspar, Lula se prepara para recriar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A comissão, criada por Fernando Henrique e extinta por Bolsonaro em 2019, busca identificar restos mortais de opositores assassinados pela ditadura militar e devolvê-los a suas famílias. É uma tarefa nobre, que precisa ser feita…

Só que os militares não acham. Ficam em cólicas a cada vez que se fala disso. O problema é que os militares já estão em cólicas por causa da investigação dos atos golpistas. Ao falar na comissão neste momento, Lula cria mais um ponto de atrito com os militares e com a extrema direita… alimentando o bolsonarismo.

Pode-se argumentar que a esquerda, negros e feministas não têm para onde correr, e vão continuar apoiando Lula aconteça o que acontecer. Mas isso não é verdade em relação a mais ninguém.

Quanto mais espezinhar outras forças, mas terá que comer na mão do Centrão. E mais cara ficará a conta.