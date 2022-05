Bolsonaro parte para o chutzpah

“Chutzpah” é uma palavra iídiche para definir um descaramento chocante, como no caso do adolescente que mata os pais, mas pede compaixão porque, afinal, coitado, é órfão.

Bolsonaro entrou no Supremo com uma ação de abuso de autoridade contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Acusa o ministro de ter realizado “sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais”.

Considerando-se que Bolsonaro todo dia ataca a democracia, desrespeita a Constituição e despreza os direitos e garantias fundamentais, e Alexandre — em que pesem seus muitos erros e excessos — é justamente o maior defensor das instituições atacadas, a ação do presidente se qualifica para a categoria “chutzpah” do Guiness Book of World Records.

O efeito judicial da ação será, evidentemente, zero. O presidente do Supremo, Luiz Fux, a jogará na lata do lixo sem sequer abri-la. Mas o efeito político será o de sempre: alimentar o clima de guerra, mobilizar a militância, pavimentar o caminho para a tentativa de melar as eleições, manter o nome de Bolsonaro nas manchetes e criar uma cortina de fumaça para distrair do assunto que mais interessa à população: o desastre econômico.

O efeito que deveria ter, a ação lamentavelmente não terá. Ela deveria acordar Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o risco que se aproxima, mas os dois, cooptados pelos bilhões do orçamento secreto, continuarão a dormir o doce e letárgico sono em que estão embalados. Seguirão inertes e inermes. E cúmplices.

Como sempre, Bolsonaro terá vencido mais uma.