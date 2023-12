Zelensky diz que não foi convidado para posse de Lula, mas enviou ministra

Em uma entrevista concedida na Argentina a oito veículos da América do Sul, onde participou da posse do ultraliberal Javier Milei neste domingo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que não foi à de Lula, em 1º de janeiro deste ano, porque não foi convidado.

O Palácio do Planalto e o Itamaraty garantem, no entanto, que o líder ucraniano foi, sim, chamado pelo governo brasileiro. Tanto é que enviou representantes que foram recebidos por Lula na véspera do evento.

“Não fui à posse de Lula porque não fui convidado. Aqui, Milei me ligou e convidou. Se me chamarem para ir ao Brasil, eu vou. Já convidei Lula para ir à Ucrânia”, afirmou Zelensky ao ser questionado pelo repórter Álvaro Pereira Júnior, do Fantástico, da TV Globo.

No dia 31 de dezembro de 2022, o então presidente eleito do Brasil publicou nas redes sociais uma foto ao lado da vice-primeira ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, dizendo ter recebido dela “os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país”.

Recebi da vice-primeira ministra Yulia Svyrydenko os cumprimentos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e um relato sobre o país. No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/ME7TFNW2D9 — Lula (@LulaOficial) December 31, 2022

“No Brasil temos a tradição de defender a integridade das nações e vamos conversar com quem for possível pela paz”, escreveu Lula, em referência à guerra do país com a Rússia.

Após a publicação da entrevista com Zelensky, um diplomata do Itamaraty ouvido pelo Radar nesta segunda comentou, sob condição de anonimato, que o ucraniano “está esquecidinho”.

