Weintraub dá novo fôlego a inquérito contra Bolsonaro no STF

Abraham Weintraub fez o que nenhum oposicionista de Jair Bolsonaro havia conseguido fazer nos últimos tempos. Reaquecer a fogueira do inquérito que investiga a interferência presidencial na Polícia Federal, aberto a partir de denúncias do ex-ministro Sergio Moro.

Com as declarações de Weintraub que resgataram o episódio do suposto vazamento de informações ao Planalto sobre uma operação contra Flávio Bolsonaro. O caso deve ganhar novos lances nos próximos dias.