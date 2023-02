Voos para SP no Carnaval superam RJ, Salvador e Recife, mostra pesquisa

Capitais com festas tradicionais de Carnaval foram as mais procuradas para voos até o dia 20 de fevereiro, revela levantamento da plataforma ViajaNet. São Paulo, com 9,91% das demandas, foi o destino mais procurado, seguido por Rio de Janeiro (6,37%), Salvador (4,46%) e Recife (4,29%).

O Sudeste foi a região mais procurada, com 23,1% das buscas. Em seguida, aparece a região Nordeste (19,3%), Sul (9,33%), Centro-Oeste (7%) e Norte (1,5%).

Os destinos internacionais foram preteridos no Carnaval. Aparecem com destaque no levantamento apenas Lisboa (1,85%) e Santiago (1,31%).