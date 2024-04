Voluntariado faz funcionários se sentirem agentes de mudança, diz pesquisa

Giro VEJA - terça, 30 de abril

A tensão entre o governo e o Congresso e a busca por arrecadação

O relator do projeto de desoneração da folha de pagamentos de empresas e municípios, senador Angelo Coronel, do PSD da BA, afirmou em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, que o governo federal quis ganhar o impasse sobre a medida no “tapetão”. Saiba mais no Giro VEJA.