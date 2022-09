Vivendo num país de fantasia, Bolsonaro ajuda Lula a liderar a eleição

Com milhões de famílias passando fome todos os dias no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e seu núcleo de campanha seguem descolados da realidade na campanha eleitoral. Até aí, nada novo. Quem não se lembra do país maravilhoso de João Santana mostrado na TV, em 2014, durante a campanha de Dilma Rousseff? Governantes, para escapar de reconhecer erros que impactam a vida de milhões, tendem a ignorar a realidade.

O projeto bolsonarista, que prometeu fazer tudo diferente no Planalto, vai na mesma linha. Veja Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil e responsável por gerenciar todo o governo. Nesta manhã, ele disse que “está dando tudo certo no Brasil”. O comentário foi direcionado ao PT que, na visão de Nogueira, “se preparou para uma campanha de tudo ou nada” contra Bolsonaro, mas… Como está “dando tudo certo”, ficou sem discurso.

“O PT se preparou para uma campanha do tudo ou nada. Eles seriam tudo e Bolsonaro o nada. Só que está dando tudo certo no Brasil e o PT não tem nada para falar. É o tudo ou nada, como queria o PT. Só que o PT virou o nada no debate”, disse Nogueira.

Bolsonaro discursou para milhares de pessoas no 7 de setembro. Falou até do seu suposto vigor sexual, mas nada disse aos brasileiros que vivem o drama da miséria no país. O eleitor bolsonarista, em sua ampla maioria, é formado por famílias que não sabem o que é passar fome. Os que nada tem na mesa preferem, em ampla maioria, Lula.

As pesquisas mostram que a milhões de famílias socorridas tardiamente pelo auxílio do governo têm outra opinião quando o assunto é o caminhar das coisas na gestão do país. Bolsonaro, para chegar ao segundo mandato, precisará desses votos.

Como está dando tudo certo no país de Nogueira e Bolsonaro, não há o que ser dito ao pessoal que está fora desse mar de prosperidade do discurso bolsonarista. Lula, enquanto isso, aproveita. Na semana passada, mostrou que o governo leva quase 40 dias para pagar o auxílio a famílias carentes, bate diariamente no resgate da dignidade, do emprego, do poder de consumo e no fim, claro, da fome no país.