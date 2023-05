Vice-presidente do PT coordenará bancada do samba e do Carnaval na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Câmara terá em breve a Frente Parlamentar em Defesa do Samba e da Valorização do Carnaval. A bancada será coordenada por Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT.

A ideia é incentivar agendas e estudos relacionados à indústria criativa do carnaval e propor políticas públicas para a promoção, difusão e preservação do samba.

Falta um despacho de Arthur Lira para a bancada ser instalada.

O secretário-executivo da frente será Clayton Ferreira, que é presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, organizadora dos desfiles na Estrada Intendente Magalhães, no Rio, das escolas de samba das séries Prata e Bronze e do Grupo de Avaliação.