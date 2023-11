Viagens para Colômbia crescem 145% com jogo do Brasil, diz Decolar

A procura de passagens aéreas para a Colômbia é mais do que duas vezes maior do que a semana anterior. A seleção brasileira joga contra a colombiana na quinta-feira no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na cidade de Barranquilla. É bem verdade que o feriado do dia 15 também deve ter ajudado na escolha dos turistas.

“A busca de passagens aéreas do Brasil com destino a Barranquilla, na Colômbia, cresceu 145% entre os dias 15 e 17 de novembro, em relação ao mesmo período da semana anterior ao jogo (8 e 10 de novembro)”, diz Bob Rossato, vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil.

“As cidades brasileiras que mais registraram buscas para o destino colombiano foram São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro”, completou Rossato.