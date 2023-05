Viagem de Lula a Portugal e Espanha custou R$ 1,1 milhão só em diárias

Só com diárias, o governo brasileiro gastou mais de 1,1 milhão de reais para a viagem de seis dias de Lula a Portugal e Espanha, em abril. O Itamaraty informou que o gasto foi de 229.820,79 dólares, em resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação enviado pelo Radar.

Acompanhado pela primeira-dama, Janja, o presidente chegou a Lisboa na manhã do dia 21 do mês passado. Na capital portuguesa, teve encontros no dia seguinte com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa.

No dia 23, um domingo, não houve nenhum compromisso na agenda. Na segunda-feira, ele foi ao Porto participar de um encontro com empresários e voltou a Lisboa, onde visitou instalações da indústria aeronáutica de Portugal e prestigiou a cerimônia de Entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque.

No dia seguinte, Lula participou de sessão solene na Assembleia da República e partiu para Madri, onde teve encontros com centrais sindicais e empresários espanhóis. No dia 26, último dia da viagem, ele se reuniu com o primeiro-ministro Pedro Sánchez e com o rei da Espanha, Felipe VI.