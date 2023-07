Vereadores e deputados federais e estaduais lançam bancada LGBT+

Mais de 20 parlamentares, entre vereadores e deputados estaduais e federais, criaram a primeira bancada brasileira LGBT+. A formação do grupo tem o apoio da ONG Vote LGBT e foi articulada no México, em evento de líderes que representam a pauta da diversidade sexual e de gênero nas Américas e no Caribe.

Atrás apenas dos anfitriões, a comitiva brasileira foi a segunda maior do “VI Encontro de Lideranças Políticas LGBTI das Américas e do Caribe”, que reuniu cerca de 600 políticos. Além dos parlamentares, o Brasil enviou representantes do governo federal e de organizações sociais ao evento.

Fazem parte da bancada:

Beatriz Caminha – Vereadora de Belém (PT-PA)

Bella Gonçalves – Deputada Estadual (PSOL-MG)

Benny Briolly – Vereadora de Niterói (PSOL-RJ)

Carla Ayres – Vereadora de Florianópolis (PT-SC)

Daiana Santos – Deputada Federal (PCdoB-RS)

Dani Balbi – Deputada Estadual (PCdoB-RJ)

Dani Monteiro – Deputada Estadual (PSOL-RJ)

Daniel Cabral – Vereador de Viçosa (PCdoB-MG)

Duda Salabert – Deputada Federal (PDT-MG)

Ediane Maria – Deputada Estadual (PSOL-SP)

Erika Hilton – Deputada Federal (PSOL-SP)

Fábio Felix – Deputado Distrital (PSOL-DF)

Filipa Brunelli – Vereadora de Araraquara (PT-SP)

Guilherme Cortez – Deputado Estadual (PSOL-SP)

Iza Lourença – Vereadora de Belo Horizonte (PSOL-MG)

Letícia Chagas – Co-Deputada Estadual (PSOL-SP)

Linda Brasil – Deputada Estadual (PSOL-SE)

Moara Saboia – Vereadora de Contagem (PT-MG)

Robeyoncé Lima – Deputada Federal Suplente (PSOL-PE)

Rosa Amorim – Deputada Estadual (PT-PE)

Thabatta Pimenta – Vereadora de Carnaúba dos Dantas (PSOL-RN)

Thainara Faria – Deputada Estadual (PT-SP)

Vivi Reis – Ex-Deputada Federal (PSOL-PA)

