Vereadores autorizam venda de ‘naming rights’ de bens públicos em SP

O projeto de lei que autoriza o poder público a vender os naming rights de eventos e equipamentos públicos foi aprovado pela Câmara de Vereadores e vai à sanção do prefeito Ricardo Nunes. Já há iniciativas como essa no âmbito estadual, como a venda do nome das estações de metrô Paulista-Pernambucanas e Saúde-Ultrafarma.

“No Brasil, o poder público ainda explora pouco os naming rights. O valor pago pelas empresas pode ser revertido em melhorias na infraestrutura e nos serviços oferecidos, sem precisar cobrar mais impostos por isso”, disse a vereadora Cris Monteiro, autora do projeto.