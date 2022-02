Vendas do varejo em janeiro registram leve crescimento, diz Cielo

As vendas no varejo aumentaram 2,5% em janeiro, descontada a inflação, ante igual período de 2021.

As informações são da Cielo, empresa líder em pagamentos eletrônicos no Brasil. Entre os setores que se destacaram estão drogarias e farmácias e o segmento de livrarias e papelarias, por causa do período de retomada do calendário escolar.

De acordo com o head de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, os números mostram a recuperação do Varejo.

“É o terceiro mês seguido de alta nas vendas. Isso pode ser atribuído ao abrandamento das medidas de isolamento social”, afirma.