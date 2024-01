Veja o ranking por estado dos mais de 11 mil bloqueios do Celular Seguro

Quase um mês depois de ser lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aplicativo Celular Seguro havia contabilizado 11.440 alertas de bloqueio até o meio-dia desta segunda-feira, com 1.197.702 usuários e 923.600 telefones cadastrados, além de 854.341 pessoas de confiança registradas.

Segundo a pasta, 43% das restrições ocorreram por roubo (4.954) e 31% por furto (3.593). Outros 2.322 bloqueios foram motivados pela perda do aparelho e 571 por outras razões.

Desde a estreia do app, em 19 de dezembro, a data que teve mais restrições registrados foi o dia seguinte, com 1.113 ocorrências. A média diária é de 421 bloqueios.

Estado mais populoso do Brasil, São Paulo lidera o ranking de restrições, com 3.014 registros (mais de um quarto do total), seguido do Rio de Janeiro, com 1.410, da Bahia, com 834, e de Pernambuco, com 831.

Veja abaixo o ranking completo de bloqueios por estado:

São Paulo – 3.014

– 3.014 Rio de Janeiro – 1.410

– 1.410 Bahia – 834

– 834 Pernambuco – 831

– 831 Minas Gerais – 700

– 700 Ceará – 629

– 629 Amazonas – 445

– 445 Pará – 383

– 383 Distrito Federal – 364

– 364 Paraná – 355

– 355 Maranhão – 318

– 318 Rio Grande do Sul – 316

– 316 Santa Catarina – 252

– 252 Goiás – 249

– 249 Espírito Santo – 232

– 232 Rio Grande do Norte – 215

– 215 Paraíba – 194

– 194 Piauí – 170

– 170 Alagoas – 129

– 129 Sergipe – 86

– 86 Mato Grosso – 74

– 74 Rondônia – 70

– 70 Mato Grosso do Sul – 66

– 66 Amapá – 36

– 36 Tocantins – 25

– 25 Acre – 23

– 23 Roraima – 20