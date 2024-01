Vaquinha para tratar câncer de filho de indigenista supera R$ 1,1 milhão

Giro VEJA - 5 de janeiro

A 'canetada' do governo e o pedido de investigação contra Bolsonaro

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado federal Danilo Forte, afirmou em entrevista ao programa 'Os Três Poderes', de VEJA, que os 35 vetos do governo federal criaram um desconforto. O parlamentar disse que a LDO foi amplamente discutida com o governo e lamentou as mudanças que foram feitas na base da “canetada”, segundo ele. A queda de braço entre Executivo e Legislativo, o pedido de investigação contra Bolsonaro e a queda de desmatamento na Amazônia são destaques do Giro VEJA.