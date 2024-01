Vaquinha para tratamento de filho de indigenista bate meta de R$ 2 milhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A vaquinha on-line criada na quarta-feira passada para comprar um medicamento para ajudar Pedro, filho de 5 anos do indigenista Bruno Pereira, assassinado em junho de 2022 no Vale do Javari, atingiu superou a meta de 2 milhões de reais neste domingo.

A arrecadação digital foi aberta pela viúva de Bruno e mãe do menino, antropóloga Beatriz de Almeida Matos, para auxiliar no tratamento de um neuroblastoma, tipo muito agressivo de câncer.

No fim da tarde desta sexta, a página da campanha contava 1.102.380,00 reais em contribuições. Na manhã desta segunda, o valor era de 2.063.018,34 reais, doados por 26.231 apoiadores.

“Depois de 5 meses fazendo quimioterapia em hospital público, a luta do Pedro é para que o câncer não se espalhe. Isso só pode ser evitado com um medicamento caríssimo (betadinutuximabe), que tem de ser importado e não é oferecido pelo SUS. Vamos salvar o Pedro”, escreveu Beatriz.