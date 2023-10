Atualizado em 30 out 2023, 16h07 - Publicado em 30 out 2023, 13h30

A Vale vai investir 25 milhões de dólares, até 2027, no projeto do ICMBio e do Instituto Chico Mendes sobre genoma de espécies ameaçadas de extinção no Brasil.

O investimento será usado na aquisição, capacitação e operação de equipamentos de tecnologia avançada necessários ao sequenciamento do genoma das espécies.