União Brasil nega traição e diz que Reguffe será candidato no DF

O União Brasil negou nesta quinta que tenha descumprido acordos firmados com o senador José Reguffe (UB-SP) a respeito de sua candidatura ao governo do Distrito Federal. Como o Radar mostrou mais cedo, o parlamentar divulgou vídeo em que afirmou que poderia deixar a política do DF neste ano e não se candidatar a nada.

Reguffe, que trocou o Podemos pelo União Brasil em março, disse que o partido teria lhe prometido “autonomia total” na construção de uma chapa ao governo, o que, segundo ele, não estaria acontecendo na prática agora, a dois meses da eleição. O senador afirmou que o União Brasil estaria negociando uma aliança com o governador Ibaneis Rocha (MDB), que tenta a reeleição com o apoio de Jair Bolsonaro.

Em nota assinada pelo presidente do União Brasil no DF, Manoel Arruda, o partido reafirmou o compromisso com a candidatura de Reguffe e disse que “cumpriu com lealdade todos os compromissos firmados desde a filiação do senador”.

“Ele se juntou a nós em março deste ano e sempre teve total apoio para ser candidato ao governo do DF. Dessa forma, o partido lança a candidatura oficial de Reguffe ao governo do Distrito Federal, hoje, na convenção partidária. Precisamos de um líder forte, corajoso, transparente e decidido que nós, do União Brasil e os brasilienses, possamos confiar para cuidar do povo do Distrito Federal”, disse.