Um Feliz Ano Novo!

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O que parecia impossível está prestes a acontecer: o longo e desafiador 2023 vai chegar ao fim!

Revelações sobre política, economia, investigações policiais e outros temas não faltaram no Radar.

Além de desvendar segredos da gestão que terminou em 2022, com abertura de sigilos e descobertas de esquemas de corrupção, o ano que termina consolidou a volta da normalidade institucional no país.

Por isso, o Radar fará uma breve pausa para recuperar as energias e voltar com notícias exclusivas em 2024, que promete ser tão desafiador quanto 2023. A coluna volta no dia 2 de janeiro.

Continua após a publicidade

Desejamos a todos os nossos leitores um excelente Ano Novo e esperamos continuar contando com sua audiência qualificada e atenta.

Feliz 2024!