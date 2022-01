Twitter suspende conta de Luciano Hang, dono da Havan

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, teve sua conta no Twitter suspensa pela plataforma na noite desta quarta-feira.

Quem tenta acessar a página se depara com a mensagem “O Twitter suspende as contas que violam as Regras do Twitter”.

Aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, Hang foi chamado à CPI da Pandemia, no ano passado, após a comissão identificar mensagens de Allan dos Santos — acusado de disseminar fake news sobre a pandemia — com Eduardo Bolsonaro, nas quais o blogueiro afirmava ter conseguido “patrocínio” do empresário dono da Havan em 2019.

“Identificamos a existência de uma verdadeira organização criminosa de fake news que teve papel determinante no agravamento da pandemia. Essa organização começa a se articular partir de 2019 e, na pandemia, para reforçar o discurso negacionista do presidente da República e do seu governo”, disse na época o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

A comissão apontou que Hang, além de apoiar medidas ineficazes contra a Covid-19, também divulgava informações falsas a respeito da doença — o empresário negou todas as acusações. Em nota, Luciano Hang afirma: “Estamos vivendo momentos estranhos na sociedade, onde você não pode ter liberdade de pensamento e expressão. Um absurdo! Não é possível que se tenha uma única verdade e que você não possa questioná-la. Agora não podemos mais compartilhar informações para as pessoas tomarem suas próprias decisões?”.O empresário ainda informa que a sua equipe está em contato com a plataforma para que a sua conta seja ativada o mais rápido possível. E completa dizendo que continuará lutando pela liberdade de expressão e pelo direito ao contraditório.