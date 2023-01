Tucanos de MG criticam apoio do PSDB a Marinho no Senado

Tucanos mineiros se manifestaram contra a posição da bancada do PSDB no Senado em favor da eleição de Rogério Marinho (PL-RN) ao comando da Casa. Os deputados Aécio Neves e Paulo Abi-Ackel divulgaram nesta terça uma nota de apoio à candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na qual afirmam ter “profunda discordância” da posição anunciada pelo líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF), que disse que os três senadores do partido votarão na oposição.

Lucas e Alessandro Vieira (SE) votarão em Marinho e Plínio Valério (AM) deverá votar em Eduardo Girão (Podemos-CE). Segundo os deputados mineiros, não houve amplo debate no partido em favor do apoio a Marinho e a declaração de voto dos tucanos no Senado deveria ser encarada mais como “manifestações pessoais” do que como posição partidária consolidada.

“Na avaliação dos parlamentares mineiros, não há razão lógica e muito menos política para que o PSDB deixe de apoiar a reeleição do senador Rodrigo Pacheco que, além de ter exercido com seriedade e equilíbrio o seu primeiro mandato, é um aliado político tradicional do PSDB em Minas Gerais, fato que, infelizmente, não foi levado em conta pelos senadores ao anunciarem suas posições”, diz nota divulgada por Aécio e Abi-Ackel.