Tucano terá o apoio de Flávio Dino e um Sarney para o Governo do Maranhão

Neto do ex-presidente José Sarney, o deputado estadual Adriano Sarney (PV-MA) anunciou recentemente que apoiará Carlos Brandão (PSDB) na disputa pelo Governo do Maranhão em 2022.

Trata-se do atual vice-governador do Estado, que também recebeu o o apoio do governador Flávio Dino (PSB) — que deve concorrer ao Senado.

A sinalização do filho do ex-ministro do Meio Ambiente Sarney Filho aponta para um cenário em que Dino estará no mesmo palanque do clã que derrotou em 2014 e 2018.

O próximo apoio de Brandão deverá ser o da filha do cacique do MDB, a ex-governadora Roseana Sarney — derrotada nas últimas eleições.