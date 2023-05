TSE multa bolsonaristas em R$ 30 mil por propaganda irregular contra Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os deputados Nikolas Ferreira, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, além do senador Flávio Bolsonaro vão ter de pagar 30.000 reais cada por um vídeo divulgado em suas redes sociais durante o período eleitoral do ano passado. A multa foi aplicada nesta quinta-feira pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com a ação movida pela coligação de Lula, o vídeo insinuava que o presidente defende o uso de drogas, assassinato, aborto e fechamento de igrejas O relator do caso, ministro Raul Araújo, foi contrário a punição dos parlamentares e classificou a publicação nas redes apenas como uma crítica ácida. O entendimento foi seguido por Kassio Nunes Marques.

A maioria do plenário, porém, acompanhou a divergência do ministro Sergio Banhos. Alexandre de Moraes, Benedito Gonçalves, Carlos Horbach e Cármen Lúcia votaram a favor da punição aos partidários de Jair Bolsonaro.

Araújo também relatou a aplicação de multa de 5.000 reais ao ex-presidenciável Pablo Marçal. O coach motivacional publicou em suas redes sociais um vídeo no qual o ex-presidente Bolsonaro fala sobre a distribuição do famigerado “kit gay” nas escolas. Nesse caso, o plenário foi unânime e acompanhou a decisão do relator.