TSE julga ação de Lula contra parlamentares bolsonaristas nesta quinta

O Tribunal Superior Eleitoral julga nesta quinta uma ação da coligação de Lula contra os deputados do PL Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreiras e do senador do mesmo partido Flávio Bolsonaro. Os parlamentares teriam ofendido a honra do petista em propaganda eleitoral insinuando que o presidente defende o uso de drogas, assassinato, aborto e fechamento de igrejas.

O relator do caso no TSE, ministro Raul Araújo, julgou que o caso deve ser extinto pois não há mais objeto com o fim das eleições. Agora, os demais ministros da Corte avaliam se concordam com a decisão monocrática ou penalizam os parlamentares, sujeitos à multa de 5.000 reais a 25.000 reais, ou de valor maior equivalente ao custo da propaganda.

Araújo também relata outra ação de Lula que irá a plenário nesta quinta. Trata-se de representação contra Pablo Marçal, que chegou a disputar a Presidência, mas teve a candidatura indeferida. Na época das eleições, o coach usou suas redes sociais para divulgar a informação falsa de que o PT distribuía o “kit gay” nas escolas. O ministro também defendeu, monocraticamente, a extinção do caso.