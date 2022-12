TSE julga ação do PDT que questiona Bolsonaro por reunião com embaixadores

O plenário do TSE deve julgar na noite desta terça uma ação protocolada pelo PDT que acusa a chapa de Jair Bolsonaro e Braga Netto de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

O partido questiona um evento do presidente com embaixadores estrangeiros no Palácio do Alvorada, em julho deste ano, em plena pré-campanha à Presidência. No encontro transmitido pela TV Brasil, Bolsonaro fez ataques ao sistema eleitoral e a ministros do Judiciário.

O relator do processo é o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, e a sessão ocorrerá por videoconferência.