TSE deve julgar recurso contra Zema por abuso do poder político em 2022

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve julgar nesta quinta-feira um recurso contra uma decisão do TRE de Minas Gerais que rejeitou uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra o governador Romeu Zema (Novo) e outros gestores da administração pública nas eleições de 2022, por suposto abuso do poder político.

O Recurso Ordinário Eleitoral foi apresentado pela coligação do candidato Alexandre Kalil, derrotado por Zema no primeiro turno, que reunia o PSD, seu partido, a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e o PSB. O relator do caso no TSE é o ministro Raul Araújo. A sessão está marcada para começar às 10h.

Na ação apresentada em 2022 no Tribunal Regional Eleitoral de Minas, a coligação alegou que Zema, Mateus Simões de Almeida, Marcel Dornas Beghini, Eduardo Garzon Mineiro, Fernando Scharlack Marcato e Rogério Grego praticaram conduta vedada a agentes públicos em campanha e abuso de poder político e de autoridade, em razão da veiculação de maciça publicidade institucional em período vedado, com destaque para ostensiva promoção pessoal do governador, então candidato à reeleição, que também as replicou em suas páginas pessoais mantidas no Instagram e Facebook .