TSE determina que Solidariedade use mais recursos para promover mulheres

O TSE determinou nesta quinta que o Solidariedade destine mais 36 mil reais para programas que promovam a participação feminina na política, nas eleições desse ano. Os recursos são do Fundo Partidário e foram recebidos pela legenda em 2016.

A decisão foi tomada por unanimidade, no julgamento de um recurso do Ministério Público Eleitoral sobre a prestação de contas do diretório da legenda no Paraná, que não aplicou percentual mínimo de 5% de verbas do Fundo Partidário em ações afirmativas em favor das mulheres naquele ano.