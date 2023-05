Trompetista Sergei Nakariakov celebra 75 anos de Israel na Sala São Paulo

O trompetista russo-israelense Sergei Nakariakov vai se apresentar com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, do Instituto Baccarelli, com regência do maestro Isaac Karabtchevsky. O concerto, promovido pela Congregação Israelita Paulista (CIP) e pelo Ministério da Cultura, celebra os 75 anos de Israel.

As comemorações iniciaram no último sábado com a virada cultural judaica e seguem nesta semana. A CIP recebe às 18h45 de quarta o Café Literário com a jornalista Petria Chaves, autora do livro “Escute teu silêncio”.

O ponto alto da comemoração, a apresentação de Nakariakov, ocorre às 18h do dia 13 de agosto na Sala São Paulo. O Concerto Beneficente em comemoração aos 75 anos de Israel tem o patrocínio de CSN, Itaú, Safra, GR, Rosset, Teleperformance e Mayekawa.

