Tereza Cristina quer acionar CNJ e CNMP por extração de potássio

Giro VEJA - 24 de novembro

O primeiro dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas e a libertação de reféns

Depois de 49 dias, os primeiros reféns libertados pelo Hamas após acordo com Israel cruzaram a fronteira com Egito. Além dos treze reféns da negociação com os israelenses, um grupo de doze tailandeses também foi solto em acordo paralelo. A soltura dos presos pelo Hamas, a promessa de Haddad após o veto do projeto de desoneração da folha de pagamento e a expectativa do governo de Javier Milei são os destaques do Giro VEJA.