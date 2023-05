Teresa Cristina, Daúde e Rincon Sapiência homenageiam Rainha da Ciranda

A mais renomada cirandeira do Brasil, Lia de Itamaracá, vai receber na próxima terça-feira o Troféu Tradições, honraria da UBC que valoriza movimentos regionais fundamentais para formação da cultura brasileira. O evento será transmitido a partir das 21h30 no Youtube da associação de compositores.

Artistas que cruzaram a trajetória da Rainha da Ciranda fazem parte da homenagem, que ocorrerá durante apresentação na Casa Francisca, em São Paulo. Teresa Cristina, Daúde que já dividiu shows com Lia e Rincon Sapiência, que gravou “Moça Namoradeira”, com samples da música da artista.

Lia de Itamaracá é considerada patrimônio vivo de Pernambuco, doutora honoris caus pela Universidade Federal de Pernambuco e será tema do samba-enredo do Império da Tijuca, no Carnaval do Rio, e da Nenê de Vila Matilde, em São Paulo. A honraria será entregue pela cantora e diretora presidente da UBC Paula Lima.

