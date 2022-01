Temer entra em campo de novo para reduzir atrito entre Bolsonaro e Moraes

Depois de exercer o papel de pacificador entre Jair Bolsonaro e o STF na crise de setembro do ano passado, o ex-presidente Michel Temer entrou em campo novamente nos últimos dias para tentar reduzir a fervura na mais recente crise envolvendo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Procurado por um aliado direto de Bolsonaro no governo, Temer ouviu um pedido de ajuda para que tentasse mediar o conflito aberto pela ordem de Moraes para que o presidente prestasse depoimento presencial na Superintendência da Polícia Federal na última sexta.

Temer, depois do apelo do integrante do governo, diz ter mandado um recado pacificador ao ministro do Supremo. “Recebi um chamado de gente do governo que queria por água na fervura. Aí mandei um recado ao ministro para que seja encontrada uma solução intermediária nesse conflito, para tentar uma saída que não crie problemas para ninguém”, diz Temer.