Tembici atinge marca de 70 milhões de viagens com bikes compartilhadas

A Tembici, empresa de aluguel de bicicletas compartilhadas, completou recentemente 70 milhões de viagens no modelo na América Latina.

A empresa começou a atuar no Brasil em 2011, com o projeto piloto para disponibilizar bikes do Itaú no Rio, chamado Bike Rio. No ano seguinte, as bicicletas laranjas do banco se tornaram parte integrante da paisagem carioca.

Desde então, a Tembici expandiu para cidades como Brasília, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Vila Velha. A empresa também atua em Buenos Aires e Nordelta, na Argentina, e em Santiago, no Chile.

Segundo a companhia, nessas 70 milhões de viagens, mais de 430 milhões de quilômetros foram rodados, o equivalente a 15 mil voltas em torno do mundo. Uma pesquisa com os seus usuários apontou que 52% afirmam que fariam os deslocamentos por meios motorizados se não utilizassem as bicicletas– montante que representa mais 35 milhões de deslocamentos motorizados evitados.

