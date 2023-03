Teatro do Oprimido lança festival em celebração ao mês das mulheres

O Centro de Teatro do Oprimido fará, nos próximos dias 16 e 17, um festival em celebração ao mês da mulheres na sua sede, na Lapa, Rio de Janeiro. O Festival Teatro das Oprimidas celebrará a criatividade e a resistência dos movimentos feministas e terá apresentações de teatro, exibição de documentários, performances artísticas e shows de música.

O teatro do oprimido é uma técnica de ensino e modelo cênico criado pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal nos anos 1970. Objetivo é a conscientização social. Uma das características mais marcantes é a interação com o espectador por meio da quebra da chamada quarta-parede, quando o público passa a ser elemento da cena. O Centro de Teatro do Oprimido na Lapa existe desde 1986 e é um dos principais difusores do modelo pelo mundo.

O festival também marcará o lançamento da décima edição da revista Metaxis, publicada pelo Centro, que abordará o legado da atriz, escritora e dramaturga Bárbara Santos, uma das precursoras do Teatro das Oprimidas, metodologia inspirada no teatro do oprimido mas com uma perspectiva feminista.