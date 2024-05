TCU analisa auditoria sobre deficiências em centro nuclear nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O TCU vai analisar nesta quarta-feira um relatório da Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear da Corte sobre o acompanhamento da implantação do Centro Tecnológico Nuclear e Ambiental. Anteriormente denominado Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação, o Centena é destinado a armazenar rejeitos produzidos por qualquer atividade nuclear no Brasil inteiro. O projeto é atualmente orçado em 130 milhões de reais.

Ao avaliar o grau de cumprimento do cronograma e os resultados alcançados, a AudElétrica identificou “várias deficiências na gestão, governança e inação do poder central, MCTI e da Comissão Nacional de Energia Nuclear, com risco de atraso de implantação”. O órgão propôs uma série de determinações ao CNEN e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual a comissão é vinculada.

A Secretaria Geral de Controle Externo do TCU classificou o processo, que é relatado pelo ministro Augusto Nardes, como “sensível, por ser estruturante”, merecedor de comunicação pelo tribunal. E destacou que o Brasil depende do Centena para cumprir acordos internacionais. Apontou ainda que, hoje, “há grande sensibilidade na escolha do município em que será instalado”.