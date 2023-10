Tarifa zero em SP não pode ser ‘ideia mirabolante’, diz Ricardo Nunes

Atualizado em 8 out 2023, 15h44 - Publicado em 9 out 2023, 08h30

Capitaneado por uma ala petista descontente com o apoio a Guilherme Boulos em 2024, o projeto de vereadores para instituir tarifa zero no transporte público de São Paulo não caiu nas graças do prefeito Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição. O emedebista disse que só considera o projeto factível com ajuda do governo federal, caso contrário se trata de uma “ideia mirabolante”.

“Interesse a gente tem (em implementar o passe livre no transporte de São Paulo). Mas o que a gente tem falado é que eu não vou fazer nada para tirar da Educação, da Saúde. Tem que discutir o transporte em um aspecto mais amplo de que o governo federal precisa ter uma participação com a gente”, disse o prefeito no Encontro de Líderes do Comunitas, que ocorreu na última sexta-feira.

Um dos projetos à mesa é justamente para criar um fundo municipal do transporte para viabilizar o passe livre. Nunes disse que conversou sobre o assunto com o vereador Sidney Cruz, relator do Orçamento de 2024, e que a medida só será possível caso um plano com responsabilidade fiscal seja apresentado.

“Não adianta vir com ideia mirabolante, precisa trazer uma forma de a gente colocar de pé isso, que a gente tenha condições reais de subsidiar a questão da tarifa zero”, afirmou Nunes.

O prefeito disse que a Prefeitura já subsidia cerca de 5 bilhões de reais para manter a tarifa em 4 reais e 40 centavos, caso contrário, cada passagem custaria 7 reais e 70 centavos, falou também sobre o déficit de quase 2 milhões de passageiros no sistema de transporte público em relação ao período pré-pandemia. Segundo ele, parte dos recursos para a tarifa zero passa pela proposta de reforma tributária que é discutida no Congresso.

“A questão da reforma tributária, se acontecer do jeito que está, sem as alterações que a gente está defendendo, não vai ter tarifa zero, vai ter aumento de tarifa porque tem que ter responsabilidade”.