Tarcísio reúne base no Palácio para tratar da privatização da Sabesp

Em meio ao feriado de finados, os deputados estaduais, que compõem a base de Tarcísio de Freitas, receberam uma mensagem para um compromisso nesta segunda-feira. Os parlamentares foram convidados a uma conversa com o governador sobre a privatização da Sabesp, marcada para as 10h no Palácio dos Bandeirantes.

“É imprescindível que tenhamos a presença de 100% da base aliada”, diz o texto enviado aos líderes das bancadas governistas.

Quando os parlamentares receberam as mensagens, ainda havia a previsão de uma audiência pública às 14h30 desta segunda-feira para tratar da desestatização da companhia de água. A reunião, porém, foi suspensa pela Justiça, que alegou um prazo muito curto entre a divulgação e a audiência.

Publicada em 1º de novembro no Diário Oficial, véspera de feriado, a audiência iria ocorrer cinco dias depois. O juiz Raphael Augusto Cunha decidiu que a nova data deve ser anunciada com oito dias de antecedência.

Nesta segunda-feira, às 14h30, a Assembleia Legislativa de São Paulo vai receber uma audiência pública para tratar do tema. Os deputados foram informados sobre a reunião pelo presidente da Alesp na reunião de líderes da semana passada.

