Tarcísio já tem data para leilão da Emae

O governo de Tarcísio de Freitas já tem data para a venda de ações da Empresa Metropolitana de Águas e Energia. O leilão será em 19 de abril, e a entrega dos documentos até o dia 17 do próximo mês.

A Eletrobras tem cerca de 40% das ações da Emae, percentual parecido com o governo de São Paulo, que além de parte do controle acionário, tem 100% do poder de voto na empresa.

A desestatização da Emae é vista como um processo “menos controverso” do que o da Sabesp, segundo um integrante do governo. Além de menos tensão política, a regulamentação para privatizar empresas do setor energético já foi definida pela Assembleia Legislativa de São Paulo ainda nos anos 1990.