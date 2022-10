Tarcísio e Haddad vão para o interior em busca dos votos de Garcia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Por Ramiro Brites Atualizado em 6 out 2022, 10h59 - Publicado em 6 out 2022, 10h30

O candidato do Republicanos ao Governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem encontro marcado com prefeitos em Sorocaba, na noite desta quinta. O ex-ministro de Jair Bolsonaro recebeu o apoio do atual governador Rodrigo Garcia, mas ainda precisa conquistar a base tucana.

Em Sorocaba, Garcia ficou em terceiro e fez cerca de 13% dos votos. Mas, o PSDB é uma força histórica no interior de São Paulo e a região não se resume à principal cidade. A zona metropolitana reúne 27 municípios, mais de 2 milhões de habitantes e uma parcela importante do PIB estadual.

Já os petistas vão a Campinas. Lula, Haddad, Geraldo e Lúcia Alckmin têm comício neste sábado na cidade. Lá, os votos tucanos no primeiro turno também ficaram na faixa dos 13%, mas também é uma região importante do interior paulista. São 21 municípios que concentram mais de 3 milhões de habitantes e outra fatia significativa da economia do estado.

Outro desafio do PT no interior é conquistar votos para Lula. Em Campinas, Bolsonaro teve 49,07% dos eleitores contra 39,78% de Lula. Na sexta-feira anterior ao primeiro turno, 30 de setembro, Haddad fez comício na cidade, mas o ex-presidente não foi. Geraldo Alckmin representou a candidatura ao Palácio do Planalto.