Tabata pediu transparência na venda da Sabesp à secretária de Tarcísio

A pré-candidata à prefeitura da capital paulista pelo PSB, Tabata Amaral, esteve com Natália Resende, secretária do governo Tarcísio de Freitas, nesta terça-feira. A titular da pasta de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística de São Paulo se comprometeu com o pedido para manter valores baixos na tarifa social e garantir que a cobrança menor seja automática para cadastrados em programas sociais.

Tabata também pediu para que não haja mais cortes de água nas periferias e critérios para os contratos com os municípios, como marco físico de investimento e indicador de desempenho. Ela quer ainda que a destinação de 7,5% da tarifa ao fundo municipal de saneamento seja mantida.

Por fim, a deputada pediu mais transparência no processo de privatização da Sabesp. A secretária respondeu que parte dos pedidos já estavam sendo observados e o que não foi visto será endereçado com atenção.